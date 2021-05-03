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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بإحدى قرى السنبلاوين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية ، من السيطرة على حريق  شب بمزرعة دواجن بقرية البكارية التابعة لمركز السنبلاوين ونفوق كمية من الطيور والدواب .


وورود إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية البكارية دائرة المركز.


وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية ، إلى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق واحد مشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة 6 قيراط، خارج الكتلة السكنية غير مرخصة خالية من الدواجن ملك محمد نجاح عبد الستار  41 عاما - سائق.


وأسفر الحادث ، عن احتراق جزء من سقف المزرعة ، وكمية من أعلاف الماشية، وماكينة ري، ونفوق 7 أغنام، و2 حصان، وحمار، وكمية من الطيور المختلفة.


وبسؤال زوجة مالك المزرعة عللت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمزرعة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، ورئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين، وإدارة الطب البيطري لدفن الطيور والأغنام والدابتين النافقة بالطريقة الآمنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3934 إداري مركز شرطة  السنبلاوين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مزرعة دواجن السيطرة على حريق مركز السنبلاوين الحماية المدنية محافظة الدقهلية

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