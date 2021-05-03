تحرير ٦٠ مخالفة للمخابز البلديه المدعمة في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وفي السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر حملات على المخابز البلدية بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير مخالفات متنوعة منها 60 مخالفة للمخابز البلدية المدعمة، وجاءت تفاصيل محاضر المخالفات كالآتي :-



- تحرير ٣٦ مخالفة تجارية وتموينية وصحية بادكو وتم ضبط الآتى تجميع كمية ٨ شكائر دقيق بلدي مدعم بإجمالي كمية ٤٠٠ كيلو - مخبز بلدي مدعم لانتاجه خبز مدعم ناقص الوزن وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على الجهات المختصة.

- تحرير ١٨ مخالفة تموينية وصحية وبيئية

- تحرير ١٦ محضر بمعرفة الدمغة والموازين وجاري اتخاذ اللازم .

- تحرير ٢٤ محضر ضد مخابز بلديه بدمنهور لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط ٥٠٠٠ رغيف بلدي مدعم محملة علي تروسيكل أثناء تهريبها والإتجار بها خارج منظومة المخابز.

- ضبط 17 كجم كبده مجمده متغيرة الصفات الطبيعيه وغير صالحه للإستهلاك الآدمي

- ضبط 5 محلات جزارة تعرض لبيع لحوم غير صالحه للإستهلاك ومذبوحه خارج المجازر الحكوميه وعليها أختام مزوره.