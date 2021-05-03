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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف

إزالة عقار مخالف
إزالة عقار مخالف شرق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية عددًا من الحملات المفاجئة على البناء المخالف، ففي حي المنتزه أول تمكنت حملة مكبرة من إيقاف أعمال تشطيب محل بشارع القاهرة، وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن بشارع الجيش والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء.

وقام حي شرق بمواصلة حملاته لإيقاف اي أعمال بناء مخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثاني بالعقار الكائن بالطريق الزراعي عزبة الموظفين، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع جمال عبد الناصر منطقة الرابعة الناصرية وتم تسليم الأعمال المخالفة لمقاول الهدم لإزالة المخالفات بالكامل.

وفي حي العامرية ثان تمكنت وحدة الازالة الفورية بإزالة أسوار مبنى بالطوب الأبيض بشارع العمومي الناصرية الجديدة، وإزالة حوائط بمدخل قرية ١ بنجر السكر، وحوائط مباني وأسوار بعزبة المكرونة طريق الهوارية قبلي السكة الحديد، وإزالة سقف بالدور الأرضي بشارع مسجد السلام أرض الصعايدة قبلي السكة الحديد، وأعمال بناء مخالف أخري بمنطقة البحوث.

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وشن حي العجمي حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع ٢/٦١ أكتوبر، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع ٨/٤٥ وتم التحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شن حي المنتزه ثان حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة بشارع 25 طوسون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الحملات الدورية المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي لأي محاولات بناء مخالف بكل حزم.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمنع البناء العشوائي، وإطلاق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص ووقف الفوضى بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

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