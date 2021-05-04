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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقتصر ليلة القدر على ليلة الـ 27 فقط كما يعتقد البعض ؟ .. عالم أزهري يجيب

صدى البلد

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن ليلة القدر هي ليلة الشرف والرفعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقال عنها تحروها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.

 

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن الذي عليه غالبية العلماء أنها ليلة 27 لحديث (زر بن حبيش قلت لأبي كعب ان أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقيم الحول "السنة" يصيب ليلة القدر فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة الـ 27 ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ؟ قَالَ: بِالْعَلامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا).

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وأوضح الأطرش أن الله أخفى هذه الليلة كما أخفى ساعة الاستجابة في يوم الجمعة وكما أخفى الصلاة الوسطى وذلك حتى يجتهد الناس في العبادة.

 

وقال إن قيام ليلة القدر يتحقق في صلاة العشاء في جماعة والصبح في جماعة وفي هذه الليلة تنزل الملائكة إلى الأرض فتصافح كل راكع وساجد ومن يشعر بقشعريرة في جسده أو رجفة فليعلم أن الملائكة تصافحه.

 

أدعية ليلة القدر

ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة القدر ويستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان، رجاء موافقة هذه الليلة المباركة، وهو «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ليلة القدر من الليالي الفاضلة، فلابد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف الأزهر في فتوى له، ولابد من اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر.

وتابع: وأما ما يُقال فيها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جريان الدعاء في هذه الأيام المباركة على القلب واللسان توفيق من الله، قائلًا: «متى استرسلت في الدعاء استمر لأنها دليل على فتح من الله وفيه إشارة على قبوله».

وتابع: لا تحرم نفسك من صلاة وأكثر من الصلاة على النبي، والتهليل والتكبير كثيرًا وأفضل ما قاله النبيون لا إله إلا الله، والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا تلفت إلى الأمور التافهة وارتقي وكن أنت الأعلى وارتقي فوق الخصومات وانظر لمن قطعك وصلة وكن أنت من يبدأ بالسلام».

ومن أدعية ليلة القدر اللهم اِهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا برحمتك واصرف عنّا شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكلُ عليك، اللهم أنت الغنيُّ ونحن الفقراء اليك، وأنت القويُّ ونحن الضعفاء اليك، اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا يا كريم.
 

ليلة القدر لجنة الفتوى بالأزهر العشر الأواخر من رمضان ادعية ليلة القدر

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