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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: خلو الحدائق والمتنزهات من الرواد بشم النسيم يعكس وعي المواطنين

كورنيش قنا
كورنيش قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن  الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تماماً من أى رواد للإحتفال بعيد شم النسيم، بعد إجراءات صارمة للوحدات المحلية للمدن، بدأت بغلق كافة الحدائق أمام المواطنين.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أن إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والخاصة يعكس وعى وحرص الأهالي و إحساسهم بالمسئولية تجاه تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

نائب محافظ قنا يجرى جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

 

و وجه محافظ قنا، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات لخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

 

وأكد محافظ قنا، أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

 

وأوضح الداودى، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.

 

متنزهات قنا خالية من الرواد

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كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

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