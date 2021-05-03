خوفا من كورونا .. استنفار أمني قبل مباراة غزل المحلة والأهلي

رفعت مديرية أمن الغربية، ظهر اليوم حالة الاستنفار الأمني والتأهب القصوى ، من خلال التنسيق مع مديريتي كفر الشيخ والمنوفية للدفع بطواقم أمنية من قوات الأمن المركزي، المدعومة بمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة والأهلي ضمن فعاليات الدوري العام لكرة القدم.



وكان الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أطلقوا شائعات فرض حظر تجوال داخل المدينة العمالية على خلفية إقامة مباراة كرة القدم بين الفريقين لضمان مواجهة أي أحداث شغب محتملة عقب انتهائها .



وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تعليماته العاجلة إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية رفع حالة التأهب القصوى والطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا، من خلال إلزام كافة المحلات التجارية والكافيهات من الساعة ٨ مساء اليوم حتى الساعة ٨ صباحا للغد .



وأفادت مصادر ، داخل ديوان محافظة الغربية عن مشاركة محافظ الإقليم ، ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وقيادات مجلس إدارة شركة غزل المحلة ، في حضور مباراة كرة القدم بين فريقي الفلاحين "غزل المحلة " ونظيره النادي الأهلي .



وتابعت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، أنه تم الاستعانة بقوات من الأمن المركزي والمدرعات المدعومة بالمدرعات ودوريات الشرطة للتخصيص نقاط أمنية متعددة بمحيط استاد غزل المحلة لضمان حسن ترتيب توافد أعضاء مجلسي إدارة الناديين والوفود الصحفيين والإعلاميين وخروجهم بشكل أمن عقب إنتهاء المباراة .

يذكر أن تلك المباراة الأولى للفريقين منذ ١٠ سنوات علي الأكثر عقب أحداث المباراة الدامية التي انطلقت أحداثها في عام ٢٠١١ م في منتصف الشوط الثاني.



وجاء على خلفية تلك الأحداث المؤسفة خروج لاعبي الأهلي في سيارات قوات الأمن المركزي ، بدلا من الأتوبيس المهشم إثر تراشق الألفاظ و الطوب والحجارة بين جمهوري الناديين وتم السيطرة علي الموقف أمنيا بموجب ضبط مروجي أحداث الشغب .