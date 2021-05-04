إقبال ضعيف على الملوحة بأسيوط ..وأحد المواطنين: نأكل الملوحة علشان نطيب ..شاهد

في يوم شم النسيم

شهدت محال الرنجة والفسيخ والملوحة إقبالا ضعيفا من المواطنين بأسيوط تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

" صدى البلد " أجرى بثا مباشرا من أمام محال الفسيخ والرنجة والملوحة بأسيوط وقال أحد المواطنين إن شراء الملوحة عادة سنوية في شم النسيم رغم انتشار فيروس كورونا لكن نحرص على شراء الملوحة قائلا " نأكل الملوحة علشان نطيب ".

وقال أحد المواطنين إنه حريص على شراء الملوحة في شم النسيم رغم تزامنه مع شهر رمضان إلا انه سوف يأكل الملوحة في فطار المغرب اليوم مشيرا إلى أن أكثر أنواع الملوحة يقبل عليها الملوحة العادمة " ملح خفيف " .

وقال أحد أصحاب محال الفسيخ والرنجة والملوحة أن الإقبال هذا العام ضعيف جدا بسبب تزامن شم النسيم وشهر رمضان مما أدى إلى تراجع عملية البيع ، مشيرا إلى انه يقوم بالاستعداد لموسم شم النسيم قبل شهر يقوم بإحضار الأسماك المملحة من أسوان وأكثر الأسماك إقبالا هي ملوحة كلب البحر التي يفضلها الأسايطة في موسم شم النسيم وتتراوح الأسعار 120 للكيلو كلب البحر الكبير و 110 جنيهات لملوحة كلب البحر المتوسطة و100 لملوحة كلب البحر الصغيرة .

وفي سياق اخر قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة خلال إجازة شم النسيم تجنبًا لخروج المواطنين والتجمعات وخطورة ذلك في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ومراقبة إغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية بالإضافة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية والتعامل بحزم مع أى مخالفات سواء عدم ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات أو تقديم "الشيشة" وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلا عن استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمختلف الشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية مؤكدًا أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو العمل على الحد من انتشار الإصابات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال شم النسيم والتنسيق بين كافة القطاعات لشن حملات مفاجئة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ومنع التجمعات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".