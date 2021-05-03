إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى سرس الليان والباجور

شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية حملة للمرور على المطاعم ومحلات التيك واي وذلك للتأكد من المنتجات المعروضة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من ٥٠ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما قام رئيس حي غرب بشبين الكوم بشن حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات من أمام المحلات ومن علي الأرصفة بشوارع سعد زغلول والسلطان حسين وجمال عبد الناصر القبلى ، وذلك لتوسعة الشارع وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

و أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٢٨ حالة إزالة فورية و ٣٢ حالة ضبط وكذا تحرير ٢٣ محضر اشغال طريق وازاله سرادق خاص بأحد المطاعم بدون ترخيص تطبيقا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات .



وفى مركز الباجور تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المطاعم والمحلات العامة بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 14 محضر صحة واعدام 150كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .