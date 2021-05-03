عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى سرس الليان والباجور

صدى البلد

 شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية حملة للمرور على المطاعم ومحلات التيك واي وذلك للتأكد من المنتجات المعروضة للمواطنين.

 

 أسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من ٥٠ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

محافظ المنوفية: حملات على الأسواق وتحرير 364 محضرا تموينيا


 كما قام رئيس حي غرب  بشبين الكوم بشن حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات من أمام المحلات ومن علي الأرصفة بشوارع سعد زغلول والسلطان حسين وجمال عبد الناصر القبلى ، وذلك لتوسعة الشارع وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

 و أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٢٨ حالة إزالة فورية و ٣٢ حالة ضبط وكذا تحرير ٢٣ محضر اشغال طريق وازاله سرادق خاص بأحد المطاعم بدون ترخيص تطبيقا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات . 


وفى مركز  الباجور  تم تنظيم  حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المطاعم والمحلات العامة بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 14 محضر صحة واعدام 150كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية شبين الكوم سرس الليان الباجور

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: أتوقع عودة الطيران الروسي خلال شهرين من الآن

سفير روسيا : مصر حليف دائم لنا والسيسي صنع تنمية حقيقية

كتير ميعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

وزيرة خارجية السودان لـ رئيس الكونغو: الملء الثاني لـ سد النهضة يهدد الملايين

شيخ الأزهر : الجميع صمت أمام تفشي ظاهرة التعصب الديني سواء في التعليم أو الدعوة والإرشاد

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

إصابة سيدة وطفلتها في حريقين بالإسكندرية

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

خاص بالأسماء .. نكشف هُوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ