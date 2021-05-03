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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهد الحضارات .. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ المصريين بعيد شم النسيم

صدى البلد

هنأ الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات بمصر، المصريين بعيد شم النسيم. 
 

وكتب سفير الإمارات عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قائلا: "تهانينا للإخوة المصريين بعيد ‎#شم_النسيم الذي يُعد هدية مصر مهد الحضارات ومهبط الأديان إلى مختلف شعوب العالم القديم والحديث، حيث تعود جذوره إلى أعماق تاريخ مصر كل عام وأرض مصر ملتقى السلام والخير والمحبة، عسى أن تحمل هذه الأعياد الطمأنينة والفرح".

 

وللعام الثاني على التوالي ، تغيب احتفالات أعياد شم النسيم في محافظات الجمهورية ، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

حيث أغلقت الحدائق العامة والمتنزهات، أبوابها أمام المواطنين واحتفل الأهالي في منازلهم، كما أغلقت المدن الساحلية والشواطئ أمام زوارها خوفا من انتشار فيروس كورونا، وذلك امتثالا إلى قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

 

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