عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 4-5-2021 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ، لليوم الثاني علي مستوي البنوك المصرية بالمقارنة بما كانت عليه الاسعار أمس الإثنين.


وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


وبلغ أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، مصر، الإسكندرية المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في  البنك الأهلي اليوناني 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، ابوظبي الأول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، HSBC، التجاري وفا، بلوم، كريدي اجري كول، المصرف العربي الدوليAIB، مصرف ابوظبي الإسلامي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الامارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والإسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية".


اعلي سعر لـ الدولار



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في  بنك  القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه لبيع في بنك سايب.

بلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

 

 

البنك المركزي مال واعمال البنوك العاملة بمصر سعر الدولار

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-4-2021

ترشيحاتنا

لماذا أنا؟ أزهري يجيب عن سؤال يتردد عند التعرض للمصائب

أخبار الرياضة| عقوبات على لاعبي الأهلي.. هجوم سيد عبدالحفيظ على الحكام.. الجبلاية تطالب بإلغاء الدوري المصري

المستشفى التكاملي بقرية جراجوس في قنا خارج الخدمة

مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته لقانون نقابة المهندسين .. اليوم

أخبار التوك شو| أحمد موسى يسخر من الشناوي بعد فوز المحلة.. والصحة تحذر من إشغال المستشفيات

فضل ليلة القدر .. احذر هذا الفعل في العشر الأواخر يحرمك منها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

أخبار التوك شو| أحمد موسى يسخر من الشناوي بعد فوز المحلة.. والصحة تحذر من إشغال المستشفيات

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ