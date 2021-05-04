سعر الدولار اليوم 4-5-2021 في البنوك

استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ، لليوم الثاني علي مستوي البنوك المصرية بالمقارنة بما كانت عليه الاسعار أمس الإثنين.



وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



وبلغ أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، مصر، الإسكندرية المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، ابوظبي الأول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، HSBC، التجاري وفا، بلوم، كريدي اجري كول، المصرف العربي الدوليAIB، مصرف ابوظبي الإسلامي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الامارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والإسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية".



اعلي سعر لـ الدولار





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه لبيع في بنك سايب.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.



