سفير روسيا بالقاهرة: أتوقع عودة الطيران الروسي خلال شهرين من الآن

توقع غيورغي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة عودة الطيران الروسى خلال الشهرين القادمين، وذلك بعد اتصال تم ما بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن واتفقا علي عودة الطيران الروسي بشكل كامل لمصر بما في ذلك لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف "بوريسينكو" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الإثنين بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، هناك علاقات تاريخية بين البلدين منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر.

كان السفير الروسي حرص على القدوم للغردقة بصحبة أسرته من خلال الطريق البري بسيارته لمشاهدة الطرق، حيث تعد الزيارة الأولى له لـ البحر الأحمر.