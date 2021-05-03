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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان جديد من إيهاب جلال في الإسماعيلي قبل مواجهة الجونة

صدى البلد

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال فرض حالة من السرية علي تدريبات الفريق قبل مواجهة الجونة المقرر إقامتها بعد غدا الأربعاء في إطار لقاءات الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

واتخذ إيهاب جلال قرارا بمنع حضور وسائل الإعلام والجماهير مران الفريق بملعب الإسماعيلية فى ظل رغبته في الحفاظ على تركيز اللاعبين بشكل تام وتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الجونة المهمة للغاية لدي الجهاز الفني .

وحقق الإسماعيلي فوزا مهما علي حساب الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس بهدفين دون رد وهو الأمر الذي أدي إلي حالة كبيرة من الهدوء فرضت نفسها داخل قلعة الدراويش قبل مواجهة الجونة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.

وفي هذا السياق ،يستعيد الإسماعيلي، لخدمات التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق خلال مباراة الجونة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقاف اللاعب، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مباراة الإنتاج الحربي، التي أقيمت السبت الماضي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر وانتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين.
 

الاسماعيلي إيهاب جلال ملعب الإسماعيلية الانتاج الحربى

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