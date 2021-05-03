التزاما بالإجراءات الاحترازية .. شاهد| إغلاق حدائق القناطر في شم النسيم

شهدت القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، إغلاق تام يوم شم النسيم ، مع خلوها المواطنين ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا في الموجة الثالثة، حيث انتشرت الدوريات الشرطية ، على الشواطئ وتم تعيين خدمات حراسة على الشواطئ والحدائق لمنع ارتياد المواطنين .



ورصدت عدسة صدى البلد ، الأجواء داخل القناطر والشوارع المحيطة بها والتي شهدت خلوها المواطنين وأي مظاهر احتفال .





وللعام الثاني على التوالي ، تغيب احتفالات أعياد شم النسيم في محافظات الجمهورية ، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حيث أغلقت الحدائق العامة والمتنزهات، أبوابها أمام المواطنين واحتفل الأهالي في منازلهم، كما أغلقت المدن الساحلية والشواطئ أمام زوارها خوفا من انتشار فيروس كورونا، وذلك امتثالا إلى قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

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