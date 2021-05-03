علاج نهائي للأرتكاريا من مطبخك بوصفات سريعة

علاج نهائى للأرتكاريا يمكن أن تجديه من مطبخك للتخلص من أعراضها المزعجة وأبرزها الشعور بالحكة.



في معظم الحالات ، تكون العلاجات المنزلية هي كل ما تحتاجه للحصول على الراحة. فيما يلي بعض الطرق لتهدئة حكة الجلد بحسب موقع هيلث لاين:

علاج نهائى للأرتكاريا بالكمادات الباردة



يمكنك تطبيق الكمادات الباردة على بشرتك والتى يمكن أن تساعد في تخفيف أي تهيج. للقيام بذلك ، خذ كيسًا من الخضار المجمدة أو لف حفنة من الثلج في منشفة وضعها على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 10 دقائق. كرر حسب الحاجة طوال اليوم.

علاج الارتكاريا مجرب باستخدام محلول مضاد للحكة



هناك العديد من المنتجات التي يمكنك إضافتها إلى الحمام لتخفيف الارتكاريا هذه دقيق الشوفان أو حفنة أو اثنتين من صودا الخبز .

العلاج البيولوجى للارتكاريا



قد تؤدى بعض أنواع الصابون إلى جفاف بشرتك وتسبب المزيد من الحكة ويجب أيضًا تجنب استخدام المرطبات أو المستحضرات المهيجة وأختر أنواع التي تستهدف البشرة الحساسة فيعد بعضها أفضل علاج للارتكاريا

يمكنك إستخدام غسول كالامين ويمكن أن تساعد المنتجات التي تحتوي على الكالامين في تخفيف الحكة عن طريق تبريد الجلد. يمكنك تطبيق غسول الكالامين مباشرة على بشرتك وتأكد من خلط المستحضر قبل استخدامه عن طريق رج العبوة.

ضعي بعض غسول الكالامين على قطعة قطن أو قطعة قماش وضع الضمادة أو القماش مباشرة على خلايا النحل واتركها تجف ويمكنك علاج خلايا النحل بغسول الكالامين حسب الضرورة.

علاج الارتكاريا بالمنزل بالصبار



الصبار نبات معروف بخصائصه العلاجية وعلى الرغم من أنه مضاد طبيعي للالتهابات يجب إختباره أولا ما عليك سوى وضع كمية صغيرة على منطقة غير متأثرة من الجلد و إذا استطعت ، ضعه على الجزء الداخلي من يديك. إذا لم تعانين من أي تهيج في غضون 24 ساعة ، فيجب أن يكون الوضع آمنًا على أي خلايا

متى ترى طبيبك



إذا ساءت الأعراض أو استمرت أكثر من يومين ، فاستشر طبيبك. يمكنهم تحديد السبب وتزويدك بالأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض مثل مضادات الهيستامين

علاج نهائى للأرتكاريا بدقيق الشوفان



يمكن لأي شخص وضع قطعة قماش مبللة باردة على المنطقة المصابة و هذا يمكن أن يخفف من الحكة ويساعد في تقليل الالتهاب و يمكن استخدام الكمادات الباردة كلما دعت الحاجة.

قد تساعد الخصائص العلاجية للصبار على تلطيف الارتكاريا وتقليلها ومع ذلك ، يُنصح بإجراء اختبار للجلد قبل وضع الصبار على المنطقة المصابة بالكامل.ويعد الصبار أفضل علاج نهائى للأرتكاريا

علاج نهائى للحكة