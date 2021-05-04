اليوم.. عودة البنوك للعمل بعد الإجازة .. تفاصيل

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021؛ عملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.



واعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضي وحتي اليوم الاثنين بواقع 5 أيام إجازة مدفوعة نظرا للاحتفال بذكري تحرير سيناء و أعياد شم النسيم و عيد الميلاد المجيد.



وبحسب مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، فقد مدت فروع البنوك المقدرة بـ 37 بنكا علي مستوي الجمهورية؛ ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد الجديدة من فئات 100 و 50 و 200 جنيها بغرض تدبير احتياجات المواطنين خلال فترات الاجازة والأعياد الرسمية.



وفتحت البنوك مقار الخدمات المصرفية الالكترونية بما في ذلك المحافظ الالكترونية علي الموبيل بخلاف التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي لمنع التأثير علي احتياجات المواطنين من النقد خلال فترة تعطل العمل بالبنوك.



واشار المصدر الي ان غرف العمليات التي جري تشكيلها عبر البنوك بتنسيق من البنك المركزي لم تسجل أي بلاغات او تعطل لشبكات الصراف الآلي والتي تعمل بكفاءة لتقديم خدمات السحب او الايداع او الاستعلام عن الرصيد و التحويلات البنكية الالكترونية.

مواعيد العمل في البنوك



ومن المقرر أن يبدأ عمل البنوك اعتبارا من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر لموظفي البنوك، علي أن يتم استقبال عملاء الجهاز المصرفي بفروع البنكية في التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا .