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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يكشف عن الإسم الحقيقي لمن تكنى بـ أبو الحسن وشمس الدين .. فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أبو الحسن كنية شائعة لمن كان اسمه علي، فمن اسمه علي يكنى بأبو الحسن، تيمنا بأن سيدنا علي ، وأنه أنجب الحسن وكانوا ينادونه بأبا الحسن.

 

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وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الإمام أبو الحسن الشاذلي اسمه الحقيقي "علي" وهذه كنية "علي" كما يلقب اسم "علي" باسم "نور الدين" فالخلاصة أن من اسمه "علي" تكون كنيته أبو الحسن، ولقبه نور الدين.

 

وتابع: كل من اسمه "علي" تكون كنيته "نور الدين" وكل من اسمه "أحمد" تكون كنيته "شهاب الدين"، وكل من اسمه محمد تكون كنيته "شمس الدين" وهذا في التراث الإسلامية وأدبيات الدنيا.

 

وذكر أن الإمام أبو الحسن الشاذلي من نسل الحسنين وهم نسل ملوك المغرب، ولد أبو الحسن الشاذلي في 593 هجري، وعاش حتى 656 هجري.

 

علي جمعة لأزهر أبو الحسن شمس الدين

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