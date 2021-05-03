الصحة: فرق التواصل المجتمعي توزع الأدوية والكحول على المواطنين

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، إن نشر فرق التواصل المجتمعي ببعض المحافظات لتقديم التوعية الصحية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ لكون الوقاية خير من العلاج، والتراخي من قبل المواطنين يؤدي لانتشار الفيروس، مؤكدا أن الفرق تقوم بتوفير الكحول والكمامات وتوزيعها على المواطنين، مشددًا على أن هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى ولديها كافة الأدوات التي تساعدها على القيام بمهامها.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "القيادة السياسية وجهت بالإسراع في تطعيم المواطنين، لافتا إلى أن عدد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 360.



وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معلنًا بدء تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر خلال الشهر المقبل.



وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، مشيرًا إلى أن التطعيم يصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.

وأوضح أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان، والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .