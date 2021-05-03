عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: فرق التواصل المجتمعي توزع الأدوية والكحول على المواطنين

وزارة الصحة
وزارة الصحة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، إن نشر فرق التواصل المجتمعي ببعض المحافظات لتقديم التوعية الصحية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ لكون الوقاية خير من العلاج، والتراخي من قبل المواطنين يؤدي لانتشار الفيروس، مؤكدا أن الفرق تقوم بتوفير الكحول والكمامات وتوزيعها على المواطنين، مشددًا على أن هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى ولديها كافة الأدوات التي تساعدها على القيام بمهامها.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "القيادة السياسية وجهت بالإسراع في تطعيم المواطنين، لافتا إلى أن عدد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 360.
 

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معلنًا بدء تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر خلال الشهر المقبل.


وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، مشيرًا إلى أن التطعيم يصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.

وأوضح أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان، والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .

الاجراءات الوقائية القيادة السياسية وزارة الصحة والسكان تطعيم المواطنين وكيل وزارة الصحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

علي جمعة: أبو الحسن الشاذلي زار مصر في "قرن العلماء".. فيديو

بعد تنفيذ حكم الإعدام على متهمين .. مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اعتقالات فى كرداسة

لـ الخطاب الديني| الإمام الأكبر: قررنا إنشاءَ مركز الأزهر للتراث والتجديد

هل أصلح محمد رمضان بين سمية الخشاب وأحمد سعد.. صور

فيديوجراف.. كيف تمنع مصر سلالة كورونا الهندية الفتاكة من دخول البلاد؟

دعاء آخر ساعة قبل الإفطار للمريض بالشفاء.. داووا مرضاكم بـ26 آية قرآنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا يوميا فى مركز أرض المعارض وإفتتاحه في هذا الموعد

3 توصيات من صحة النواب لمنع دخول سلالة كورونا الهندية مصر

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ