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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعتبرها تأييدا للانفصاليين

الصين تعارض دعوة أمريكية للقاء ممثل تايوان في فرنسا

صدى البلد

  أعربت الصين، اليوم،الاثنين، عن معارضتها الشديدة لدعوة السفارة الأمريكية في فرنسا لممثل تايوان لحضور اجتماع غداء، واصفة إياها بأنها تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وتؤيد "القوى الانفصالية" التايوانية. 


جاء ذلك في بيان للسفارة الصينية في فرنسا اليوم ردًا على دعوة "بريان أجيلر" القائم بالأعمال المؤقت بالسفارة الأمريكية في فرنسا لممثل تايوان لدى فرنسا "وو تشي تشونغ"، لحضور حفل غداء بمقر إقامته في السفارة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام تتخذ من تايوان مقرا لها بأنها مؤشر قوي على "تطبيع الولايات المتحدة للتبادلات مع تايوان". 


وذكرت السفارة "هناك صين واحدة فقط، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل كل الصين، وهذه حقيقة يعترف بها المجتمع الدولي بأسره وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية". 


وأضافت السفارة أن "هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتعارض مع التزاماتها السياسية طويلة الأمد تجاه الصين حول قضية تايوان وتؤيد القوى الانفصالية التايوانية". 


وتابعت السفارة "نحث الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف كافة أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان فورا، والتوقف عن استخدام قضية تايوان لتقويض العلاقات الصينية الأمريكية".


واعتبرت السفارة الصينية أن ما وصفته بـ "المناورات الأمريكية لا يمكن أن تغير حقيقة أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وأن موقف الحكومة الصينية بشأن قضية تايوان ثابت وواضح". 
 

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