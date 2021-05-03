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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

البرتغالي ماريو بالما
البرتغالي "ماريو بالما"

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب  التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما"  مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي.
وأعتمد مجلس الأهلي إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول على النحو التالي:- 
ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.

الأهلى ماريو بالما محمود الخطيب كرة السلة أحمد الجارحي طارق الغنام

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