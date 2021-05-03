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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. تفاصيل لقاء عون ودياب في قصر بعبدا

عون يلتقي حسان دياب
عون يلتقي حسان دياب في قصر بعبدا

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وبحث عون خلال اجتماعه مع دياب في قصر بعبدا موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الإعداد لها لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

في سياق آخر، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كتب عون عبر حسابه على تويتر "في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحية إلى الإعلام اللبناني والعاملين فيه.. إن حرية الإعلام، في الجوهر والتطبيق، هي في صميم رسالة لبنان، لكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمير والأخلاق.. دعوتي إلى الإعلام في لبنان أن يكون صوتاً للحق، وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم".

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وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن  العام الماضي، موضحا أن موقفه هو أن "ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل إلى نحو 75% من الشعب اللبناني".

وأضاف أن "فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار"، موضحا أنه "سيتم تحديد مبلغ البطاقة  التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 ملايين كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة".

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