شبر ونص التمثيل.. رامز جلال يسخر من جميلة عوض.. فيديو

وقعت الفنانة جميلة عوض اليوم الاثنين ضحية برنامج «رامز عقله طار»، الذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق رامز جلال على استضافة جميلة عوض قائلا: “متمردة مع إنها قد الزئردة، عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل، النجمة اللي قد الكفة، بسكويتة مدلعة".

ويستقبل ضيف البرنامج في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

واستقبل رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار» عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.