بعد زفافه على سمية الخشاب .. أحمد سعد لـ محمد رمضان : مبروك عليك يا حبيب قلبي

احمد سعد يعلق علي سمية الخشاب و محمد رمضان

نشر الفنان أحمد سعد ، صور من كواليس مسلسل موسي ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر أحمد سعد، من حفل زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب في مسلسل موسي وعلق قائلا :" فرح موسي فرحنا كلنا...مبروك عليك يا حبيب قلبي ".

شهدت الحلقة العشرون لمسلسل موسى، خلافا بين شفيقة (هبة مجدي) وزوجها شهاب باشا (صبري فواز) بعدما انصدمت من احتفاظه بجثة والدته في تابوت زجاجي داخل حجرة لا يدخلها الا هو، فتركت له المنزل وذهبت إلى صديقتها الاجنبية فانيا.



وشهدت الحلقة العشرون لمسلسل موسى، ايضا خروج موسى (محمد رمضان) من المستشفى، بصحبة حبيبته المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بعدما اتم علاجه من الطلق الناري، الذي دبر له المعلم وهبة (سيد رجب) للخلاص منه.



وتستعجل حلاوتهم عقد قرانها على موسى، لاشتياقها له، بينما يتخوف شقيقها المعلم وهبة من ذلك، ويحاول الخلاص من موسى، الذي سوف يقتسم مال شقيقته معه بعد زواجها منها.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.