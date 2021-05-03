حبس المتهم بسرقة 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل استولى على مبلغ 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النياية للمتهم تهمة السرقة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في حل لغز الاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف حيث تبين أن عامل يقيم بجوار مكتب البريد ونفذ الجريمة لعلمه بوجود مبالغ مالية ضخمة به.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف بإبلاغ العاملين بمكتب بريد الصف، باكتشاف سرقة مبلغ 750 ألف جنيه من خزينتين حديديتين.

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الواقعة والتوصل لمرتكبها ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم وتبين انه أن شاب يقيم بجوار المكتب، وأنه نفذ الواقعة لشراء سيارة سيارة مرسيدس وهاتف «أيفون».

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وتحفظت على المتهم والمبلغ المضبوط.

كشفت التحريات التي أجريت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الصف باكتشاف الجريمة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث، إلى مسرح الجريمة، وأجرت القوات معاينة تصويرية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك قطع «مفصلات» لخزينتين وسرقة محتوياتها.

وبالفحص والتحري وتفريغ الكاميرات وسماع شهود عيان، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل يقيم في منزل مواجه لمكتب البريد، ويرغب في تحقيق حلم الثراء السريع وشراء سيارة مرسيدس و«أيفون» وشقة سكنية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة مكتب البريد، وقام بشراء صاروخ كهربائي، وتسلل المكتب ليلًا، وقام بقطع الخزينتين محل الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي بالكامل داخل «جوال» داخل حظيرة مواشي.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت استدعاء موظفي مكتب البريد لسماع اقوالهم ولاتزال التحقيقات مستمرة.

