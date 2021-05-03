حسام موافي يحذر من قياس الضغط في الصيدليات لهذه الأسباب .. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من قياس ضغط الدم في الصيدليات.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد :«تشخيص ضغط الدم الأصعب في الطب، كون الانفعال قد يكون سببا في رفع الضغط ثم عودته سريعا للوضع الطبيعي».

وتابع «حذرت سابقا من قياس الضغط في الصيدلية، كون هذه الطريقة غير دقيقة من ناحية التشخيص»، مؤكدا أهمية قياس الضغط 3 مرات للتأكد من سبب الارتفاع.

وقال موافي: "تعتمد كمية البول خلال الـ 24 ساعة على كمية المياه التى يتناولها المواطن".

وأضاف موافي، أن الكمية الطبيعة لـ شخص طبيعى تكون من لتر لـ 1.5 لتر، مع كمية مياه طبيعية.

ولفت موافي إلى أن الشخص الذى يتبول كثيرا ويتناول مياه طبيعية عليه أن يجري تحاليل، لأنه من الممكن أن يكون مصابا بالسكر.

وأشار موافي إلى أن الشخص الذى يتبول كثيرا من الممكن أن يكون مصابا بفشل كلوي.











