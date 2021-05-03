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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Most Noble Numbers.. دبى تبيع ثاني أغلى لوحة سيارة فى العالم .. مبلغ خيالى

صدى البلد

أقيم يوم السبت الماضى المزاد الخيري "Most Noble Numbers"  في دبي، والذى عرض أرقام لوحات سيارات خاصة، بعضها مكون من رقم واحد والبعض الآخر مكون من رقمين.

وجاء مزاد "Most Noble Numbers" الخيري تحت رعاية وحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم  رئيس مجلس دبي الرياضي، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وخلال فاعليات المزاد الخيرى تم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد  بعد بيع رقم لوحة السيارة AA9 بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي، ما يجعلها ثاني أغلى لوحة أرقام في العالم .

وشهد مزاد Most Noble Numbers الخيرى عرض وبيع لوحات أرقام السيارات المميزة ، وأرقام هواتف محمولة مميزة، وبيع أغلاها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

واعلنت ادارة مزاد Most Noble Numbers  الخيرى ان عائدات المزاد ستذهب لتوفير الطرود الغذائية للأفراد والأسر المحتاجة في 30 دولة حول العالم خلال شهر رمضان الحالي، ضمن حملة "100 مليون وجبة" ، ويعد مزاد "Most Noble Numbers" ثاني مزاد خيري يُعقد لجمع الأموال لهذه الحملة.

 

وأكدت إدارة مزاد Most Noble Numbersانه على الرغم من أن حملة "100 مليون وجبة" قد وصلت إلى هدفها، حيث جمعت 100 مليون درهم من 185 ألف متبرع في 10 أيام فقط، فإن مهمة العطاء مستمرة.

يذكر أغلى لوحة أرقام سيارات فى العالم ، كانت من نصيب اللوحة التي تحمل رقم F1 التي بيعت بمبلغ 20 مليون دولار في لندن منذ عامين.

المزاد الخيري دبي أرقام لوحات سيارات خاصة اخبار السيارات السيارات

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