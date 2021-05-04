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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أخر تحديث لـ أسعار فيات تيبو 2021 فى مصر.. مواصفات مغرية

صدى البلد

اعلنت الوكيل المحلى للعلامة التجارية فيات الايطالية لصناعة السيارات، عن استقرار أسعار طراز السيارة تيبو موديل 2021 ، التى تم طرحها فى مارس الماضى .

وتستمد السيارة فيات تيبو موديل 2021، قوتها من محركين أولها خاص بفئة فيات تيبو M/T، وهو عبارة عن محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان ، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما المحرك الثانى فهو خاص بفئة فيات تيبو A/T ، وهو محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم فيات تيبو الفئة الأولى «M/T- F/O» مثبت سرعة، جنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي ، بالاضافة الى مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

أما فيات تيبو 2021 الفئة الثانية «M/T- H/L» فتزيد بعدد من التجهيزات مثل الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي .

وتاتى الفئة الثالثة «A/T» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX .

وعن أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2021 ، داخل السوق المصرى فجاءت كالتالى :

- الفئة الأولى «M/T- F/O» بسعر 197.9 ألف جنيه .

- الفئة الثانية «M/T-H/L» بسعر 212.9 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة «A/T» بسعر 262.9 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة «A/T- H/B» بسعر 284.9 ألف جنيه .

- الفئة الخامسة «H/L» بسعر 304.9 ألف جنيه .

- الفئة السادسة «HB LONGE» بسعر 329.9 ألف جنيه .

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