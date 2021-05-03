غدا.. انطلاق معارض للملابس المدعمة بـ علوم عين شمس

تعتزم كلية العلوم جامعة عين شمس إقامة معرض للملابس المدعمة لطلاب الكلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالإسكوير الأول بالكلية والافتتاح الثلاثاء الساعة 10 صباحاً.



وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم لـ صدى البلد، إن الكلية تقوم بدورها في المشاركة المجتمعية التي تتبناها كليات جامعة عين شمس المختلفة تجاه المنتسبين للجامعة العريقة.



وأضاف أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لم يسمح لأحد بالتواجد في المعرض بدون ارتداء الكمامة، وضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي.



الجدير بالذكر أعلنت وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub وتحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة عن بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES 2021

وذلك لكل الباحثين والمبتكرين بجامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الباحثين في مختلف التخصصات

وكذلك للمهتمين بالبحث العلمي و العمل على تسويق مخرجات الأبحاث العلمية و براءات الاختراع و تطويرها لتصبح منتجات نصف صناعية قابلة للتسويق

سجل قبل يوم 12 مايو2021 و كن أحد الفائزين بجوائز مجموعها يصل إلى 300 الف جنيه

التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.office.com/r/wjKZ9PTSRH