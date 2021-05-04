أخبار التعليم .. 25 طالبا بإعلام حلوان يبتكرون أبلكيشن يجمع كافة المنصات الحكومية.. و الجامعة الأمريكية بالقاهرة : بدء امتحانات فصل الربيع يوم 22 من الشهر الجاري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

25 طالبا بإعلام حلوان يبتكرون ابلكيشن يجمع كافة المنصات الحكومية

اتحاد طلاب جامعة حلوان : حملة فرحة تهدف لادخال البهجة لقلوب الاطفال

هندسة حلوان بالمطرية : امتحانات الميد تيرم 22 مايو وسط اجرائات احترازية

زراعة عين شمس: عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية

ننشر الخريطة الزمنية لتسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعتي بنها ودمياط.. تفاصيل

الجامعة الأمريكية بالقاهرة : بدء امتحانات فصل الربيع يوم 22 من الشهر الجاري

فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بـ الشيخ زايد.. تفاصيل

عرفانا بدوره في تأسيسها|إطلاق اسم المتولي عطية على مبنى كلية هندسة دمياط

بعد إعلان وزير التعليم العالي فتح باب التقدم لها.. كل ما تريد معرفته عن جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز