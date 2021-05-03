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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الأهلي تصل إلى إستاد المحلة.. والجهاز الفني يتفقد أرضية الملعب

صدى البلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد غزل المحلة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى الاستاد، في الإجراء المتبع عادة قبل انطلاق مباريات الفريق.

وضمت القائمة التي تم الإعلان عنها أمس، عقب خوض المران الأخير بملعب التتش بالجزيرة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل المضي قدما في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 37  نقطة، جمعها من 16 مواجهة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري».
وتعادل في 4 مواجهات أمام  «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة» على الترتيب.

ويدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر  برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.

 

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