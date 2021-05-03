حافلة الأهلي تصل إلى إستاد المحلة.. والجهاز الفني يتفقد أرضية الملعب
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد غزل المحلة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى الاستاد، في الإجراء المتبع عادة قبل انطلاق مباريات الفريق.
وضمت القائمة التي تم الإعلان عنها أمس، عقب خوض المران الأخير بملعب التتش بالجزيرة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل المضي قدما في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري».
وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة» على الترتيب.
ويدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.