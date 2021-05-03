شاهد| إبراهيم سعيد يكشف اللعيبة "إللي باعوه" عند الكابتن الجوهري

قال اللاعب إبراهيم سعيد، إنه لم يكذب عند ترحيله من معسكر الفريق في مالي لأنه لاعب غير منضبط وما حدث أننا كنا 3 لاعيبة خارج المعسكر لظرف ما وبالتالي تأخرنا على الميعاد.

وأضاف إبراهيم سعيد خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور":"كنت كبش فدا للاعيبه الكبار وهم من باعوني للكابتن الجوهري وكان منهم هاني رمزي وحسام حسن".

وأوضح إبراهيم سعيد، “كنت الابن المدلل لدى الكابتن الجوهري وما حدث معي كان نتيجة مشاكل سابقة مع بعض اللاعبين الكبار”.