"مكافحة الإدمان" يطلق أولى نُسخ حملة "أنت أقوى من المخدرات"

حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات بالمنيا في إطار إعادة دمجهم بالمجتمع مرة أخرى

المتعافون يبتكرون أعمال نجارة ومفروشات داخل مركز العزيمة لتأهيل المرضى بالمنيا

إطلاق دوري رياضي وتسليم الفريق الفائز كأس البطولة

"القباج " توجه باستمرار تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي

شهد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عدة انشطة خلال الاسبوع الجارى.. حيث أطلق ،النسخة الأولى من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش . أنت أقوى من المخدرات".

ويظهر في بداية الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما، وهو يستقل القطار الطائر ويشعر في بداية رحلة التعاطي انه في سعادة لكنها سعادة وهمية ،حتى يشعر في نهاية الرحلة بالدمار ،حيث تلقى الحملة الضوء علي الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها متعاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان وتتضمن الحملة رسالة للشباب وأخرى للفتيات .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتمت الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.

من جانب آخر نظم الصندوق حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات وأسرهم، وذلك في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضى؛ طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع‪.

ونظم الحفل للإفطار الجماعي لمتعافي الخط الساخن للصندوق بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة المنيا وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

كما تم تنظيم دوري رياضي للمتعافين داخل المركز وشارك الدكتور أحمد الكتامىِ مدير البرامج العلاجية بالصندوق المتعافين الفطار واللعب ، وذلك فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث يهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، وكرة طائرة بمشاركة متعافي الخط الساخن "16023"من محافظة المنيا كما تم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه ميداليات وكأس البطولة .





وشهدت ورش التدريب المهني للمتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة بالمنيا أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافون في تصميم أعمال نجارة ومكاتب ومفروشات.





وصرح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بأن الهدف من تنظيم حفل الإفطار للمتعافين، وكذلك تنظيم الدورى الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة و الشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقاً للمعايير الدولية، كما يقوم الصندوق بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم‪.

من جانب آخر أهدى المتعافون من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فانوس رمضان، حيث قاموا بتصميمه خصيصا للوزيرة داخل ورش التدريب بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد، ضمن المنتجات التى ينفذها المتعافين داخل المركز، وذلك تقديرا لدعم الوزيرة لهم والحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع ،حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية .

وحرص أحد المتعافين بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن ‪3 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى على تسليم الوزيرة فانوس رمضان نيابة عن زملائه المتعافين، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووجهت الوزيرة الشكر لهم، كما حثت الوزيرة من أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار فى الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.

كما وجهت نيفين القباج أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم .

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة ،شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"‪80 "سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة ‪6 آلاف سنوياً علي مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي كما يضم المركز "صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل ، مكتبة ، مسرح ، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة ، بلياردو ، قاعة كمبيوتر ، أنشطة فنية".

جدير بالذكر أن مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد هو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحها مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " ‪ ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.