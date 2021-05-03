يحيى وفؤاد يقودان هجوم المحلة أمام الأهلي في الدوري

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري الممتاز.

تشكيل المحلة

حارس المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل

وسط الملعب: أشرف سيد - أحمد أباظة - أحمد النادري

أمامهم: هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى - إسلام فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من “محمود رضا - محمد سامي - خالد كساب - خالد الإخميمي - يحيى حامد - أحمد الشيخ - معتز كاجو - محمد حمدان - بدر موسى”.