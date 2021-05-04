إعلان نتيجة الطلاب المقبولين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدارس في مرحلة رياض الأطفال PYP2 ، اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 .

وكانت قد أعلنت إدارة المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إتاحة استمارة التقدم للالتحاق بالمدرسة بدءا من يوم الإثنين الموافق 01/02/2021 على موقع المدرسة www.EIS-TAGAMO3.org



وأوضحت إدارة المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس أن شروط التقديم تتمثل في : أن يكون الحد الأدنى لسن القبول هو أربع سنوات في أول أكتوبر 2021 ولا يزيد عن 6 سنوات الا يوم.

وشددت على ضرورة التأكد من ان جميع البيانات المدخلة صحيحة، حيث ان أي بيان يدخل بصورة خاطئة يسقط حق الطفل في استكمال إجراءات التقديم والقبول.

وقالت إدارة المدرسة : سيتم التواصل مع المتقدمين على الايميل المسجل بالاستمارة فقط ، ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين ، ويجب متابعة موقع المدرسة وصفحة الفيس بوك , والبريد الالكتروني يوميا للاطلاع على التعليمات اول بأول.

جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس بدأ تشغيلها رسميًا منذ أكتوبر 2018، وهي مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.

وبالنسبة لـ شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب، فهي تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.

طارق شوقي: المدارس الدولية الحكومية تسعى لرفع مستوى التعليم في مصر

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هذه المدارس تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

وأضاف حجازي، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الادارة المدرسية في المدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.