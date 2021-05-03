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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار ليالي رمضان الثقافية في بني سويف

ثقافة بني سويف
ثقافة بني سويف

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، ولليوم الثاني على التوالي استمر السرادق الثقافي بقصر ثقافة بني سويف، وبدأت الليلة بالقران الكريم وابتهالات دينية لفضيلة الشيخ عبد الله بدران، أعقبها أمسية شعرية للشاعرة دعاء عبد المنعم.

 

وألقت دعاء عدة قصائد بعنوان "صيف جرئ جدا، أبيض وأسود، وكرسبي، وألقت نشوي الخطيب قصيدة بعنوان "مجاراتي مع الليل"، والشاعر سيد المناعي قصيدة بعنوان "عم عطية"، بجانب عرض غنائي لفرقة ابوصير الملق للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة، وقدمت الفرقة مجموعة أغاني من التراث الشعبي الاصيل" بسم الله، غنوا لبلدي، الآلات الشعبية، يا نبينا يا محمد، لا همه زينا، مدح، اختتمت بفقرة اكتشاف للمواهب قدم خلالها الطفلين الموهوبين هالة محمود، محمد محمود، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وعرض مسرح عرائس قفازات عن أغاني رمضان .

اختتمت مكتبة الطفل والشباب بأبوصير الملتقى الثقافي والفني بدأت الفعالية بالقرآن الكريم للشيخ عمار محمد، تلاها فقرة اكتشاف المواهب ابتهالات دينية، كما قدمت الفرقة المسرحية بالمكتبة اسكتش فكاهي بعنوان "عملية وتليفون هدية"، أعقبها أمسية شعرية للشعراء عمر عاقولة، جابر عمر، بركات الشافعي ألقوا فيها مجموعة من القصائد الوطنية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "نبذ العنف والإرهاب والتطرف" ألقاها رجب راضي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أوضح فيها  مفهوم الإرهاب والتطرف وأن هذه الآفة يجب أن تقلع من جذورها وأشار إلى جهود الدولة في القضاء على الإرهاب وجماعات التعصب وأنه يجب نشر ثقافة إنماء الحس الوطني والوحدة الوطنية، مؤكدا دور الإعلام المهم بوعي الشعب بالأخص الشباب، وفى الختام أقيم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، ومسابقة في المعلومات العامة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة بنى سويف ليالى رمضان ليالي رمضان الثقافية الفنون الشعبية اكتشاف المواهب

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