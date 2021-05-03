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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تتبنى نهج الشفافية في وباء كورونا دون إخفاء أي معلومات

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تتبنى الشفافية التامة مع وباء كورونا، منوها بأنه ليس هناك إخفاء للمعلومات أو تطور الوضع الوبائي بالبلاد وهناك نشرة كاملة تصدر يوميا عن وزارة الصحة، توضح تفاصيل الإصابات والتعافي وحالات الوفاة.

 

وأشاد “المغازي"، في بيان له، بالتصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس للشئون الصحية د. محمد عوض تاج الدين، وأكد فيها أن مصر تشهد المرور بالموجة الثالثة للوباء، وأن هناك زيادة واضحة في الإصابات والوفيات على حد سواء، موضحا ان البلاد لم تشهد حتى اللحظة دخول السلالة الهندية مصر، وهناك إجراءات احترازية عبر المطارات والموانئ للحيلولة دونها.

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وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على أن الأيام القادمة هى الفاصلة في الوباء لأننا دخلنا على مرحلة الذروة بتخطي عدد الإصابات لنحو ألف حالة يوميا.

 

وأكد المغازي، على خطورة ما يمر بالهند اليوم، بعدما أثبتت العديد العديد من الأبحاث أن هذا التحور للفيروس داخل الهند، شرس للغاية ويكون أقوى من مناعة الجسم، ولذلك تشهد  تدهورا شديدا جراء كورونا.


جدير بالذكر، أن مستشار الرئيس للشؤون الصحية د. عوض تاج الدين قال: إن الفيروس الهندي المتحور، وصل لحوالي 19 دولة في العالم، لكنه حتى الآن لم يصل إلى مصر، وهناك إجراءات استقصاء وتتبع وملاحظات في المطارات، واجراءات وقائية شديدة جدا للحد من أي احتمالية لوجود الفيروس الهندي المتحور في مصر.

وباء كورونا مجلس النواب وزارة الصحة الهند الموجة الثالثة محمد عوض تاج الدين

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