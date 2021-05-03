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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ماهر العطار.. ماذا حدث؟

ماهر العطار
ماهر العطار

كشف أحمد ابن الفنان الراحل ماهر العطار عن تفاصيل اللحظات الاخيرة فى حياة والده الذى الليلة فى مستشفى معهد ناصر. 

وقال أحمد فى تصريح خاص لـ “صدى البلد" : والدى توفى وقرر ان نقيم مراسم تشييع الجثمان غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية. 

وأضاف احمد كاشف عن اللحظات الاخيرة فى حياة ماهر العطار قائلا : والدى لم يكن يشتكى من اى الام صعبة فى حياتى الا ان فى الايام القليلة الماضية شعر بالالم وتعب وضيق فى التنفس. 

وأوضح :  صاحب ضيق التنفس ارتفاع فى درجة الحرارة وتم نقله إلى مستشفى أبو الريش وفور معرفة وزارة الصحة بالأمر عن طريق الفنان أشرف زكى الذى كان متابعا لحالة الفنان الراحل وقررت الوزارة نقلة إلى مستشفى معهد ناصر. 

ووتابع : مكثت فى المستشفى ما يقرب من بضعة أيام وتوفى والدي وترك لمحبيه إرثا من الفن والابداع الذى كان يعشقه طوال حياته. 

ونشر فهد العطار ابن شقيق المطرب  ماهر العطار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ليعلن عن وفاة ماهر العطار بعد صراع مع المرض.

وقال فهد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".

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مشوار ماهر العطار 

ماهر العطار يعد واحدا من أهم فنانى الزمن الجميل وشارك فى عدة أفلام منها "احترس من الحب، والنغم الحزين، وبنات بحري".

وتألق فى مجال الغناء، ومن أهم أعماله "بلغوه، داب داب، دوبوني الغمزتين"، إضافة إلى أغنيته الشهيرة "افرش منديلك ع الرملة"، وتولى منصب نقيب المهن الموسيقية أكثر من مرة.

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته ريهام في مجال الإرشاد السياحي، أما ابنه أحمد العطار فأكمل مشوار والده الفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.

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