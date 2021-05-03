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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين تنعى المطرب ماهر العطار

ماهر العطار
ماهر العطار

نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ببالغ الحزن والأسي المطرب الكبير ماهر العطار، الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عامًا.

 

ونقل الفنان ماهر العطار للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

 

وماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

 

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".

 

ويتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمه ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

 

ونشر فهد العطار نجل شقيق المطرب الكبير ماهر العطار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ليعلن عن وفاة ماهر العطار بعد صراع مع المرض.

 

وقال فهد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".

 

وكان أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير ماهر العطار.

وفاة المطرب ماهر العطار بعد صراع مع المرض

خاص| نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماهر العطار: في العناية المركزة

 

وقال "رمضان" في تصريحات لـ صدى البلد إن الفنان لديه ضيق في التنفس ونقل إلى العناية المركزة، وأكد أن ما يمر به الفنان ليس له علاقه بكورونا، وطلب من الجميع الدعاء له بالخروج من تلك الأزمة.

 

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي، أما نجله أحمد العطار فأكمل مشوار والده الفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.

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