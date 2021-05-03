استفزاز لأعصاب حميد الشاعري بالتدريج .. مصطفى قمر عارف صاحبه كويس

حل الفنان حميد الشاعري ضيفا على حلقة اليوم من برنامج “ 5 نجوم ”، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور،وفقا لما أعلنته قناة “mbc مصر”.

خلال الحلقة تعمد الفنان مصطفى قمر إثارة غضب صديقه "حميد الشاعري" لأنه يعرف الأسباب التى تدفعه للغضب ، فبعث إليه عامل فى مطعم ليلتقط صورة معه وبعد انتهائه أخبره أنه أجرى مسحة وكانت إيجابيه ، ثم تركه وذهب فى ذهول من حميد الشاعري .

الفنان "حميد الشاعرى" يكره الجلوس وحيداً منتظرا شخص ما ومصطفى قمر تعمد تركه لفترات طويله حتى يثير غضبه ، وعند ذهابه إليه صمم حميد الشاعرى على ترك المكان.

وفور خروج "حميد الشاعرى" من المكان وجد أن سيارته محاصره بسيارتين على الانتظار ، وظل يبحث عن أصحابهم لكنه لم يتمكن من العثور عليهم وظل واقفاً في غضب تام.