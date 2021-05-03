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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من خلال قرض مدته 10 سنوات

عاجل.. مصر تتعاقد على 30 طائرة رافال جديدة من فرنسا

طائرة رفال
طائرة رفال

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال  وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

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وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

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جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى ، فضلاً على إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة ، وقدرة عالية على المناورة ، وتعدد أنظمة التسليح بها ، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

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