مسلسل خلى بالك من زيزي الحلقة ٢٢.. محمد ممدوح يحاول التقرب من أمينة خليل

شهدت احداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل خلىبالك من زيزى ، عدد من الاحداث الهامه وهى التقاء والدنيللى بوالدتها بعد عدة سنوات طويلة نظرا لطبيعة عملهفى الخارج .

كما أستطاعت ياسمين إقناع هشام بقبول الوظيفة المعروضه عليه بالحونه والاستعداد للسفر .

بالاضافة إلى ذلك جمعت الحلقة الثانية والعشرون عدد من المشاهد الدرامية بين مراد وزيزى ومنخلالها يحاول مراد التقرب منها ومساعدتها فى التخلص من الخوف التى تعانى منه .



ويذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصفمساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى منمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملاكوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدووكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمروتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".