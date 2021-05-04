عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل خلى بالك من زيزي الحلقة ٢٢.. محمد ممدوح يحاول التقرب من أمينة خليل

مسلسل خلى بالك من
مسلسل خلى بالك من زيزى

شهدت احداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل خلىبالك من زيزى ، عدد من الاحداث الهامه وهى التقاء والدنيللى بوالدتها بعد عدة سنوات طويلة نظرا لطبيعة عملهفى الخارج .

كما أستطاعت ياسمين إقناع هشام بقبول الوظيفة المعروضه عليه بالحونه والاستعداد للسفر .

بالاضافة إلى ذلك جمعت الحلقة الثانية والعشرون عدد من المشاهد الدرامية بين مراد وزيزى ومنخلالها يحاول مراد التقرب منها ومساعدتها فى التخلص من الخوف التى تعانى منه .

txt

مسلسل خلى بالك من زيزي الحلقة 21: تيتو تنجح في الامتحان بفضل زيزي


ويذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصفمساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى منمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملاكوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدووكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمروتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".

مسلسل خلي بالك من زيزي أبطال مسلسل خلى بالك من زيزي مسلسلات رمضان 2021 الحلقة ٢٢ اخبار فن

ترشيحاتنا

بايدن يختتم أول 100 يوم كـ رئيس.. استطلاع: ثلثا الأمريكيين متفائلون بشأن الـ 12 شهرا المقبلة

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

مفيش زحمة.. "الصحة": أكثر من 340 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أنا غير محجبة.. فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ دار الإفتاء ترد

إلغاء مؤتمر موسيماني عقب هزيمة الأهلي من المحلة.. تفاصيل

بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

أحمد موسى يناشد المصريين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا .. الأمر صعب

أزمة سد النهضة.. رئيس الاتحاد الأفريقي يزور القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

عاجل.. مصر تتعاقد على 30 طائرة رافال جديدة من فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

صعوبات في التنفس.. قرية كاملة تواجه التسمم الجسدي والعقلي في بريطانيا|صور

فرحة "موسى".. محمد رمضان ينشر صور زفافه على سمية الخشاب

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ