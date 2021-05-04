عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهزيمة من المحلة .. خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي | شاهد

صدى البلد

علق الإعلامى خالد الغندور على هزيمة النادى الأهلي من غزل المحلة  ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب الغندور “ أشرف السيد القاضية ممكن ”.

 

انتهت مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

 

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

 

وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

 

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك المتصدر الذي تعادل أمس مع بيراميدز.

 

اشرف السيد القاضية ممكن

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Elghandour‎‏ في الاثنين، ٣ مايو ٢٠٢١
خالد الغندور الأهلى الزمالك النادي الأهلي الدوري الممتاز غزل المحلة

ترشيحاتنا

بايدن يختتم أول 100 يوم كـ رئيس.. استطلاع: ثلثا الأمريكيين متفائلون بشأن الـ 12 شهرا المقبلة

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

مفيش زحمة.. "الصحة": أكثر من 340 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أنا غير محجبة.. فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ دار الإفتاء ترد

إلغاء مؤتمر موسيماني عقب هزيمة الأهلي من المحلة.. تفاصيل

بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

أحمد موسى يناشد المصريين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا .. الأمر صعب

أزمة سد النهضة.. رئيس الاتحاد الأفريقي يزور القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

عاجل.. مصر تتعاقد على 30 طائرة رافال جديدة من فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

صعوبات في التنفس.. قرية كاملة تواجه التسمم الجسدي والعقلي في بريطانيا|صور

فرحة "موسى".. محمد رمضان ينشر صور زفافه على سمية الخشاب

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ