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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء مؤتمر موسيماني عقب هزيمة الأهلي من المحلة.. تفاصيل

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أُلغي المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني  بعدما خلت القاعة من وجود صحفيين.


وانتظر الجنوب إفريقي حضور صحفيين لكنه غادر القاعة مع مترجمه بعدما وجدها فارغة.

 

وتعرض الأهلي للهزيمة الثانية فى الدوري أمام مضيفه غزل المحلة  بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

 

وبذلك يحصل الأهلي على نقطة من مباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ يناير 2019.

 

ويحتل الأهلي وصافة البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

الأهلى موسيمانى الدوري الممتاز غزل المحلة هزيمة الأهلي

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