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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدجاج

طريقة عمل دجاج بالمستردة .. واعرف فوائدها

صدى البلد

تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل صدور دجاج بصوص المستوردة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج. 
 

مقادير صدور دجاج بصوص المستردة

٤ صدور دجاج
١ بصل شرائح
٢ فص ثوم مفروم
٢ كوب مشروم
١ مكعب مرق
٢ ملعقة كبيرة مستردة
٢ كوب كريمة رشة جوزة الطيب
١ ملعقة كبيرة روزماري 
زبدة 
للتقديم
بطاطس بيوريه

طريقة تحضير صدور دجاج بصوص المستردة

* يسخن الزيت على النار ثم تضاف شرائح الدجاج وتسوى من الجانبين وتترك جانبا

* تسخن الزبدة مع الزيت على النار ثم يضاف البصل حتى يصبح لونه شفاف

* يضاف المشروم ونقلب

* تضاف المستردة مع المكونات المتبقية ونقلب

* يضاف الدجاج المطهي وتقدم

 

فوائد كبدة الفراخ

 

كبدة الدجاج من الأكلات البسيطة التي تقدم للأشخاص، وخاصة للأطفال حيث تحتوي على فوائد عديدة للجسم، ومصدر كبير للعناصر الغذائية، ومتعدد الاستخدامات، وسهل الطهي، وغنية بالحديد، وحمض الفوليك، ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وفضلا عن كل هذا فهي ذات سعر رخيص.

فوائد كبدة الدجاج

كبدة الدجاج مصدر غني للبروتين، كما أنه يعمل كخيار رائع عند السعي للحصول على نظام غذائي متوازن، وإليكم فوائدها.

- ضبط وزن الجسم :

تعتبر كبدة الدجاج غذاء مليئًا ومنخفض السعرات الحرارية، وعند غليها على نار هادئة، فإن متوسط ​​حصة كبدة الدجاج يحتوي على 73 سعرة حرارية عندما يتم تقديمه على شكل طبق، فإنه يحتوي على 26 سعرة حرارية.

- تعزيز صحة القلب :

يحتوي كبد الدجاج السيلينيوم، وهو معدن التي تساعد على منع وإدارة الظروف القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، وارتفاع الكوليسترول في الدم.
 

أضرار كبد الدجاج


كمية فيتامين أ في كبد الدجاج أكثر من اللازم بالنسبة للحوامل، لذلك نصح خبراء التغذية النساء تجنب كبدة الدجاج طوال فترة الحمل .

كما عند تخزينها أو تحضيرها بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب كبدة الدجاج تسممًا غذائيًا أو عدوى A البكتيريا المعروفة باسم campylobacters يمكن أن تنمو وسبب المرض عند عدم غسلها بشكل صحيح بات الكبد الدجاج ويسخن.

فوائد كبدة الدجاج لمرضى السكري
يتمثل الدور الأساسي لفيتامين ك في تسهيل تخثر الدم بشكل صحيح، لهذا السبب  يخشى الكثير من الأشخاص وخاصة مرضى السكري من تناول كبد الدجاج.

و يعاني مرضى السكري عادة من مخاطر تجلط الدم.ـهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين والذين يحتوي دمهم على مستويات عالية من بروتين يسمى الفيبرينوجين، وهو المكون الذي يجعل الدم كثيفًا ويسهل تجلطه.

وهناك اعتقاد خاطئ بين مرضى السكري بأن تناول كبد الدجاج يزيد من خطر تجلط الدم لأن فيتامين ك يعزز تخثر الدم، وبالتالي فإن مرضى السكري الذين يقاومون الأنسولين قد يزيدون من فرصهم في الحصول على دم عشوائي في أوعيتهم.

فوائد كبدة الدجاج لفقر الدم
تحتاج خلايا الدم الحمراء في جسمك إلى الحديد والفيتامينات لنقل الأكسجين والوقاية من حالات مثل فقر الدم، حيث يفتقر جسمك إلى خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها، تستنفد الحالة الأكسجين في جسمك ويمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق، بفضل محتواه من الحديد والفيتامينات، يمكن أن يساعد كبدة الدجاج في مكافحة نقص فيتامين ب 12.



فوائد الكبدة للشعر


يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الأندروجين أن يعانون أيضًا من بطء نمو الشعر وقشرة الرأس، سيساعد تعديل نظامك الغذائي، والتأكيد على الخيارات الغنية بالزنك مثل المحار، إلى جانب سرطان البحر والمحار والكبد ولحم البقر قليل الدهن وجنين القمح - على تجنب تساقط الشعر والحفاظ على بشرتك لامعة وصحية.

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