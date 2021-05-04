275 يوما.. إجراء عاجل من محافظ الإسكندرية لتطوير ميدان محطة مصر

أبدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استياءه بسبب وجود سوق عشوائي بالقرب من محطة مصر “للأسف خلال السنوات العشرة الأخيرة أصبح ميدان محطة مصر ساحة للعشوائيات بالكامل والباعة الجائلين والتكاتك والميكروباصات”.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي عرضت مقطع الفيديو خلال تقديم برنامجها وجود سوق عشوائي ملاصق لمحطة مصر بالإسكندرية التي شهدت تطويرا كبيرا من قبل وزارة النقل بإنفاق بلغ 300 مليون جنيه منذ يناير الماضي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز"، "تطوير ميدان المحطة مهم وضروري للمكانة التاريخية والتراثية للمحطة في تاريخ السكة الحديد، وعندما رأيت هذا المشهد اتفقت مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على وضع خطة متكاملة لتطوير ميدان محطة مصر".

وأكد محافظ الإسكندرية تطوير هذا الميدان سيشمل أشياء كثيرة وبدأنا بالفعل حيث يضم وجود أربعة مواقف لسيارات الميكروباصات والنقل العام بواقع 2 لكل منها، ويشمل المشروع أيضاً سيولة المرور في المنطقة بالكامل عبر خطة متكاملة وتعديل خط التنظيم لتوسعة الشوارع ليكون أقل عرض 25 مترا.

وكشف محافظ الإسكندرية عن أن ميدان المحطة عانى لفترات طويلة إهمالاً أسفر عن تكدس الباعة الجائلين والتكاتك، قائلاً "في إحدى المرات فوجئت بانتشار آلاف الباعة الجائلين ليس ذلك فقط بل بوجود باعة يقومون ببيع مواشٍ في محطة مصر وهذا أمر خطير".

واستطرد محمد الشريف "كل ذلك تمت إزالته وقمنا بتسليم المنطقة بالكامل لجهاز الخدمة الوطنية لتطبيق خطتها لإعادة الرونق للمنطقة العريقة ووضعنا ساعة رقمية في المنطقة بالساعات وعدد الأيام لطمأنة الشارع السكندري حول ما يتم تنفيذه وما تبقى من وقت لانتهاء تطوير المنطقة".

ونوه بأنه منذ توقيع البرتوكول الذي تضمن خطة زمنية لمدة عام للانتهاء من التطوير وتبقى من الآن حتى الانتهاء الإصلاحات 275 يوما لتعود المنطقة إلى كامل رونقها".