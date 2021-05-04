شاهد .. احتفالات جماهير غزل المحلة بالفوز على النادي الأهلي بالدوري العام .. صور

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل خروج مسيرات احتفالية بالفوز فريق نادي غزل المحلة علي نظيره النادي الأهلي بنتيجة ١_٠ ضمن فعاليات الدوري العام للكرة القدم .

وكانت مديرية أمن الغربية رفعت حاله الاستنفار الأمني والتأهب القصوي من خلال التنسيق مع مديريتي كفرالشيخ والمنوفية للدفع بطواقم أمنية من قوات الأمن المركزي المدعومة بمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة والأهلي ضمن فعاليات الدوري العام لكرة القدم.

وكان الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أطلقوا شائعات فرض حظر تجوال داخل المدينة العمالية علي خلفية إقامة مباراة كرة القدم بين الفريقين لضمان مواجهه أي أحداث شغب محتملة عقب انتهائها .

كما أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته العاجلة إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية رفع حالة التأهب القصوى والطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه الجائحة الثالثة بكرونا من خلال إلزام كافة المحلات التجارية والكافيات من الساعة ٨ مساء اليوم حتي الساعة ٨ صباحا للغد .

وتابعت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية انه تم الاستعانة بقوات من الأمن المركزي والمدرعات المدعومة بالمدرعات ودوريات الشرطة للتخصيص نقاط أمنية متعددة بمحيط استاد غزل المحلة لضمان حسن ترتيب توافد أعضاء مجلسي إدارة الناديين والوفود الصحفيين والإعلاميين وخروجهم بشكل أمن عقب انتهاء المباراة .

كما يذكر أن تلك المباراة الأولي للفريقين منذ ١٠ سنوات علي الأكثر عقب أحداث المباراة الدامية التي انطلقت احداثها في عام ٢٠١١ م في منتصف الشوط الثاني.



وجاء علي خلفية تلك الأحداث المؤسفة خروج لاعبي الأهلي في سيارات قوات الأمن المركزي بدلا من الأتوبيس المهشم إثر تراشق الألفاظ و الطوب والحجارة بين جمهوري الناديين وتم السيطرة علي الموقف أمنيا بموجب ضبط مروجي أحداث الشغب .

شاهد .. احتفالات جماهير غزل المحلة بالفوز علي النادي الأهلي بالدوري العام ..صور

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