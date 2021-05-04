المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور مصر والسودان وإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان يزور الثلاثاء المقبل مصر وإثيوبيا والسودان وإريتريا، لمناقشة حل لأزمة سد النهضة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن فيلتمان سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات الثلاث والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أن جولة فيلتمان، تؤكد التزام واشنطن بمعالجة الأزمات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي.

وكان قد أكد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أن هناك تنسيق يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الافريقي بغية إيجاد حل لأزمة سد النهضة.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية السودانية، مريم صادق المهدي، خلال تصريحات أدلت بها وزير الخارجية السودانية عقب لقائها رئيس جمهورية الكونغو تشيسيكيدي في كينشاسا، - طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية- وخلال اللقاء أطلعته وزيرة الخارجية السودانية عن ما جرى خلال المباحثات التي تمت بخصوص سد النهضة، مشيرة إلى أن الرئيس الكونغولي أبدى تفهما تاما لموقف السودان وعلى ضرورة أن يتم اتفاق سريع قبل عملية الملء الثاني وأن يكون الاتفاق قانونيا وملزما.