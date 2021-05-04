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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمليار جنيه استرليني .. بريطانيا والهند تعلنان عن "شراكة معززة"

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الهندي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهندي، ناريندرا مودي، عن "شراكة معززة" ستشهد زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات الحالية بمقدار مليار جنيه إسترليني (1.39 مليار دولار أمريكي) .

 

وفقًا لبيان صدر عن الحكومة البريطانية، سيعقد جونسون، الذي ألغى في وقت سابق من الشهر الجاري زيارة رسمية كانت مقررة لنيودلهي بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا كوفيد -19 والوفيات في المستعمرة البريطانية السابقة، اجتماعا افتراضيا مع مودي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

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وتحتوي الشراكة الجديدة، التي ستمهد الطريق لاتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند، على حزمة تزيد قيمتها عن 553 مليون جنيه إسترليني (769 مليون دولار) من الاستثمار الهندي الجديد في المملكة المتحدة ، بما في ذلك استثمار 333 مليون دولار من قبل معهد سيروم في الهند؛ لدعم التجارب السريرية والبحث والتطوير والتصنيع المحتمل للقاحات في المملكة المتحدة ، حيث يمكن خلق أكثر من 6500 فرصة عمل.

 

وقال جونسون: "مثل كل جانب من جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة والهند ، فإن الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبنا أقوى وأكثر أمانًا.

 

ووفقًا لرئيس وزراء المملكة المتحدة ، ستساعد الشراكة الجديدة واتفاقية التجارة الحرة المستقبلية على مضاعفة قيمة العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والهند و "الارتقاء بالعلاقة بين بلدينا إلى مستويات عالية جديدة".

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وحسب الأرقام الرسمية ، تبلغ قيمة التجارة بين البلدين بالفعل حوالي 23 مليار جنيه إسترليني (31.9 مليار دولار) سنويًا وتدعم أكثر من نصف مليون وظيفة.

 

وتدعم اتفاقية التجارة الحرة الشاملة في المستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مئات الآلاف من الوظائف وتعزز كلا الاقتصادين من خلال احتمالية خفض أو إزالة التعريفات الحالية على منتجات الويسكي والسيارات وكذلك على العناصر الأخرى في المملكة المتحدة ، كما يُزعم أنها ستخلق فوائد ضخمة لخدمات المملكة المتحدة .

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