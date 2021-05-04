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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 22.. انضمام سفينة وسرية لعصابات مختلفة وفاتن حرفوش في الشارع

ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة

تحولت حياة كل من سفينة وسرية في الحلقة 22  من مسلسل ملوك الجدعنة بعدما أوقع بينهما عنتر البلطجي في وقت سابق بسبب فاتن حرفوش. 

أحداث ملوك الجدعنة

حصل سرية على مخدرات زاهي العتال وتقرب بها من نسيبه سليم الذييقيم في لبنان، ونال سفينة الألماس الذي تسبب في ربطه بزعيم عصابة أكبر من العتال وسليم. 

تمكن سرية من العثور على شقيقة سليم وتخليصها من رجال مجدي الذي كان يحاول إجبارها على التنازل عن ثروتها، وسافرت إلى شقيقها الذي بدء يشك في ولاء مجدي له. 

عقد سفينة اتفاقا مع زعيم العصابة الذي أخذ منه كل الألماس وقال له إنه يخصه وعرض عليه أن يكون من رجاله المقربين في مواجهة بقية أعدائه. 

بعد طردها في الحلقة الماضية من مسلسل ملوك الجدعنة واستيلاء شقيقتها على حقها قضت فاتن حرفوش أياما في الشارع تنام على الطرق وفي الجناين. 

تقرب سفينة من حبيبته السابقة روان في الوقت الذي أوشك فيه على استقبال أزمة جديدة تخص شقيقته نجلاء التي تعرضت لصدمة عصبية وتتواجد في المستشفى للعلاج منذ عدة حلقات من مسلسل ملوك الجدعنة . 

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ياسمين رئيس بلا مأوى في ملوك الجدعنة

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لليوم الثاني على التوالي .. مصطفى شعبان يكسب الرهان بـ ملوك الجدعنة

ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، محمد التاجي، ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

ملوك الجدعنة سرية وسفينة فاتن حرفوش مصطفى شعبان عمرو سعد

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