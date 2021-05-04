رد عاجل من البرلمان بعد اعتداء الرهبان الإثيوبيين على دير السلطان.. فيديو

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين على أزمة دير السلطان بالقدس محاولة سيطرة الاحباش عليه قائلاً : " تقدمنا كتنسيقية لشباب الاحزاب والسياسين بسؤال للخارجية المصرية لمعرفة أخر التطورات لمواجهة التعدي السافر غير المقبول من قبل الاثيوبين على دير مصري خالص تابع للكنيسة المصرية وعلى أرضض مصرية خالصة بحكم محكمة ".

تابع عمرو درويش في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز " خلال شهر رمضان قائلاً : " التاريخ يثبت أحقية مصر في دير السلطان ويؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن الغطرسة والكذب والخداع الذي تمارسه إثيوبيا عبر دفع رهبانها كورقة ضغط على مصر في ملف مثل سد النهضة غير مقبول، محذراً من عدم إختبار الصبر المصري في هذه الملفات ، خاصة أن الاعتداء يتم تحت غطاء ودعم من الامن الاسرائيلي والاعتذار أقل شيء مع تأكيد الملكية لان مايحدث هو إحتلال وليس مجرد تحرش وهذا يؤكد أليد الخفية لاسرائيل في ملف سد النهضة ".

وكشف "درويش"، أن المجلس ينتظر تلقي رد من الخارجية المصرية الاحد المقبل قائلاً : " نتمنى أن نجد رد فعل على الارض ولاداعي لاستفزاز الشعب المصري ضد تعدي القوة الغاشمة لاسرائيل على الدير المصري وبلاش إستفزاز المصريين الرافض للقوة الغاشمة ضد الفلسطنين فتيجوا كمان على الارض المصرية والدير المصري ".