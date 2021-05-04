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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدءا من اليوم.. تلقي طلبات تراخيص البناء في المنظومة الجديدة بحي جنوب الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء يبدأ المركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة فى استقبال المواطنين الراغبين فى استخراج تراخيص البناء وذلك للأراضى الواقعة بنطاق حى جنوب الجيزة.

 

وأوضحت محافظة الجيزة، أن هذا المركز يأتي ضمن الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة التى وضعتها الدولة لحوكمة تراخيص البناء ومنع البناء العشوائى، على أن يتم تعميم التجربة بتاريخ ١ /٧ /٢٠٢١ بباقى الأحياء والمراكز والمدن.

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ويعد حي جنوب الجيزة أول أحياء المحافظة التي تشهد تطبيق منظومة التراخيص و الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم تجربتها لمدة ٦٠ يوما قبل تعميمها في جميع أحياء ومراكز الجمهورية في بداية شهر يوليو القادم.

 

ووفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، فإن  المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بدأت من يوم السبت الماضي الأول من مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الإسكندرية بحى المنتزة أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا،  وفي شمال سيناء بالعريش،  وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الإسماعيلية بحى ثالث الإسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى أول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر ، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا ، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم ، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط ، وفي الوادي الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نفادة وفي اسوان بمركز ومدينة اسوان وفي البحر الأحمر بحى جنوب الغردقة وفي الأقصر بمركز ومدينة البياضية.

محافظة الجيزة بحى جنوب الجيزة إستخراج تراخيص البناء تراخيص البناء البناء العشوائي

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